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Делегация под руководством Пярвиза Шахбазова посетила Туркменистан

Делегация под руководством Пярвиза Шахбазова посетила Туркменистан Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым посетила Туркменистан в рамках третьего заседания Совместной рабочей группы, созданной в целях подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения, регулирующего сот
Энергетика
29 июля 2021 г. 16:48
Делегация под руководством Пярвиза Шахбазова посетила Туркменистан

Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым посетила Туркменистан в рамках третьего заседания Совместной рабочей группы, созданной в целях подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения, регулирующего сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг".

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Согласно информации, 3-е заседание Совместной рабочей группы по месторождению "Достлуг" состоялось в городе Ашхабад под председательством Шахбазова и государственного министра Туркменистана, председателя Государственного концерна "Туркменгаз" Батыра Аманова. На заседании была рассмотрена проделанная работа в рамках проекта соглашения о межправительственном сотрудничестве и определены дальнейшие шаги.

Напомним, что меморандум "О взаимопонимании по совместной разведке и освоению каспийского месторождения углеводородов "Достлуг" между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана" был подписан 21 января текущего года. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 25 февраля 2021 года создана рабочая группа в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на основании Меморандума о взаимопонимании. До сих пор состоялось три заседания Совместной рабочей группы и 4 заседания Совместной группы экспертов, созданной при рабочей группе.

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Версия на английском языке Delegation of Azerbaijani Energy Ministry visits Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Türkmənistanda olub

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