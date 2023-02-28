О нас

Делегация "Газпрома" обсудила с Ираном сотрудничество в энергетике

Делегация "Газпрома" обсудила с Ираном сотрудничество в энергетике Делегация российского "Газпрома" провела обсуждения в Иране по вопросу сотрудничества в сфере энергетики.
Энергетика
28 февраля 2023 г. 20:40
Делегация Газпрома обсудила с Ираном сотрудничество в энергетике

Делегация российского "Газпрома" провела обсуждения в Иране по вопросу сотрудничества в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании National Iranian Oil Company (NIOC).

"Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран. В рамках визита в Тегеране были проведены рабочие встречи Миллера с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром", - сказано в сообщении.

"Газпром" сообщил о том, что на встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi