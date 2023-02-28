Делегация "Газпрома" обсудила с Ираном сотрудничество в энергетике

Делегация российского "Газпрома" провела обсуждения в Иране по вопросу сотрудничества в сфере энергетики.

Делегация российского "Газпрома" провела обсуждения в Иране по вопросу сотрудничества в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании National Iranian Oil Company (NIOC).

"Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран. В рамках визита в Тегеране были проведены рабочие встречи Миллера с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром", - сказано в сообщении.

"Газпром" сообщил о том, что на встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году.