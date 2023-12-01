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Делегация Botaş прибудет в Санкт-Петербург для обсуждения газового хаба

Делегация Botaş прибудет в Санкт-Петербург для обсуждения газового хаба Техническая делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş в ближайшие дни планирует прибыть в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов реализации проекта газового хаба.
Энергетика
1 декабря 2023 г. 10:02
Делегация Botaş прибудет в Санкт-Петербург для обсуждения газового хаба

Техническая делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş в ближайшие дни планирует прибыть в Санкт-Петербург для обсуждения вопросов реализации проекта газового хаба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал A haber.

В планах турецкой стороны провести переговоры с руководством и специалистами "Газпрома". Телеканал также отмечает, что в Турции все участники энергетического рынка "с нетерпением ожидают создания в 2024 году центра газовой торговли".

Этот центр, поясняет телеканал, позволит экспортировать газ из России, Ирана, Азербайджана, а также турецкий черноморский газ, на внешние рынки. В основном это страны Европы. При этом в Турции считают, что с учетом добычи и поступления в оборот турецкого газа другим поставщикам, торгующим с Европой, потребуется пересмотреть экспортные цены на свое топливо. В частности, такую мысль высказал гендиректор энергетической компании Zorlu Enerji Синан Ак. С учетом перспективных объемов добычи Турцией черноморского газа на уровне 25 млрд куб. м в год, по его словам, компаниям, которые хотят продавать газ в Европу через Турцию, придется пересмотреть свои цены, которые в Анкаре считают завышенными.

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Версия на азербайджанском языке BOTAŞ-ın texniki heyəti qaz qovşağı layihəsinin müzakirəsi üçün Sankt-Peterburqa səfər edəcək
Версия на английском языке Türkiye’s Botas delegation eyes arriving in St. Petersburg to discuss gas hub

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