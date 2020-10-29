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Декабрьский фьючерс нефти Brent опустился ниже 37 долларов

Декабрьский фьючерс нефти Brent опустился ниже 37 долларов Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% — по WTI
Энергетика
29 октября 2020 г. 17:33
Декабрьский фьючерс нефти Brent опустился ниже 37 долларов

Падение мировых цен на нефть ускорилось в четверг вечером, теперь оно составляет более 5% по марке Brent и 6% — по WTI, при этом декабрьский фьючерс на Brent упал ниже 37 долларов США за баррель впервые с 29 мая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,32% — до 37,55 доллара США, декабрьских фьючерсов — на 5,85%, до 36,82 доллара США за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,72% — до 35,25 доллара США за баррель.

Перед открытием торгов в США падение цен на нефть несколько ускорилось. Ранее днем оно составляло 3-4%.

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