О нас

DeGolyer and MacNaughton приступило к подсчету 27 месторождений на Каспии по новой классификации

DeGolyer and MacNaughton приступило к подсчету 27 месторождений на Каспии по новой классификации Начаты работы по подсчету 27 месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря на основе классификации SPE-PRMS.
Энергетика
28 августа 2023 г. 13:16
DeGolyer and MacNaughton приступило к подсчету 27 месторождений на Каспии по новой классификации

Начаты работы по подсчету 27 месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря на основе классификации SPE-PRMS.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом было упомянуто на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем и главным исполнительным директором компании DeGolyer and MacNaughton Джоном Валласом.

Было выражено удовлетворение выполнением компанией DeGolyer and MacNaughton расчета ресурсов углеводородов стратегических месторождений в соответствии с международными стандартами, а также продолжающимся с 2017 года сотрудничеством по моделированию месторождений.

На встрече было рассказано о стратегических целях и задачах SOCAR, отмечено, что повышение эффективности и обеспечение оптимизации являются основными направлениями долгосрочной корпоративной стратегии компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“DeGolyer and MacNaughton” Xəzərdə 27 yatağın yeni təsnifatda üzrə hesablanmasına başlayıb

Самое читаемое

Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi