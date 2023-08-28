DeGolyer and MacNaughton приступило к подсчету 27 месторождений на Каспии по новой классификации

Начаты работы по подсчету 27 месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря на основе классификации SPE-PRMS.

Начаты работы по подсчету 27 месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря на основе классификации SPE-PRMS.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом было упомянуто на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем и главным исполнительным директором компании DeGolyer and MacNaughton Джоном Валласом.

Было выражено удовлетворение выполнением компанией DeGolyer and MacNaughton расчета ресурсов углеводородов стратегических месторождений в соответствии с международными стандартами, а также продолжающимся с 2017 года сотрудничеством по моделированию месторождений.

На встрече было рассказано о стратегических целях и задачах SOCAR, отмечено, что повышение эффективности и обеспечение оптимизации являются основными направлениями долгосрочной корпоративной стратегии компании.