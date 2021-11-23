Дефицит добычи ОПЕК+ остается в фокусе рынка

В предыдущие два месяца ОПЕК+ добыла меньше нефти, чем это предусмотрено целевыми показателями добычи производства.

В предыдущие два месяца ОПЕК+ добыла меньше нефти, чем это предусмотрено целевыми показателями добычи производства.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это привлекло внимание Соединенных Штатов и других крупных потребителей, которые хотят больше нефти от группы ведущих производителей.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что в сентябре и октябре добыча нефти группой ОПЕК+ оказалась ниже запланированной более чем на 700 тыс. баррелей в сутки. Аналитики ожидают, что это будет продолжаться по мере роста производственных целей группы в будущем.

ОПЕК и IEA ожидают избыток нефти в I квартале 2022 года. Но дефицит добычи ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти и союзников картеля, означает, что более жесткие условия могут сохраняться дольше, а цены на сырую нефть могут расти и дальше.

Основными недееспособными членами ОПЕК являются Нигерия и Ангола. Их нефтяная промышленность борется с уходом крупных нефтяных компаний, многолетней нехваткой инвестиций, проблемами технического обслуживания и незапланированными отключениями. По данным IEA, на эти две страны приходилось почти 90% из 730 тыс. баррелей в сутки дефицита добычи группой ОПЕК+ в октябре.

В этом месяце IEA заявило, что ожидаемый мировой спрос в I квартале 2022 года составит в среднем 98,5 млн баррелей в сутки, что на 1,1 млн баррелей в сутки меньше предложения.

ОПЕК оценивает мировой спрос на уровне 98,02 млн баррелей в сутки в I квартале. Картель не публикует прогноз будущей добычи, но внутренние данные за октябрь показали, что группа ожидала профицита в размере около 2,5 млн баррелей в сутки в первые три месяца 2022 года.

Управление энергетической информации Минэнерго США прогнозирует спрос в I квартале на уровне около 99,83 млн баррелей в сутки, что лишь немного ниже его прогнозного предложения в 99,9 млн баррелей в сутки. IEA ожидает, что добыча в Нигерии достигнет 1,46 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 г., что на 110 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем квартале. Агентство также прогнозирует увеличение добычи в Анголе на 30 тыс. баррелей в сутки — до 1,17 млн баррелей в сутки.

ОПЕК и EIA не предоставляют прогнозов по странам.

Предполагая, что ОПЕК+ будет придерживаться своего плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с каждый месяц, МЭА ожидает, что Нигерия и Ангола по-прежнему будут недовыполнять свои целевые показатели более чем на 400 тыс. б/с. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters. Но если производство в этих двух странах столкнется с какими-либо сбоями, рынок может оказаться в I квартале еще более напряженным.