Дефицит дизтоплива в Казахстане может сохраниться до декабря

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Дефицит дизельного топлива в стране может продлиться до середины декабря из-за переносов сроков модернизации Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ).

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщил бывший генеральный директор завода Шухрат Данбай на совещании в министерстве энергетики.

По информации Данбая, испытание новой установки каталитического крекинга – оборудования, позволяющего производить большой объем высокооктанового бензина класса Евро-4 и Евро-5 - намечено на 10 ноября.

Однако, как выяснилось, существует еще одна большая проблема – на заводе уже несколько недель не работает установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Его ремонт может затянуться до середины декабря, что может повлечь за собой дефицит дизтоплива в стране.

"Уже идет снижение производства дизельного топлива на заводе в ноябре и декабре со 150 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, то есть минус 125 тысяч тонн ежемесячно", - сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

Как сообщил председатель правления нацкомпании "КазМунайГаз" Сауат Мынбаев, проблему КМГ решит "в убыток себе", закупив российское дизельное топливо для реализации на внутреннем рынке по нынешней рыночной цене – 157-160 тенге за литр.

7 ноября министр энергетики Канат Бозумбаев провел рабочее совещание, где обсуждались текущие вопросы модернизации трех НПЗ Казахстана. По итогам совещания в министерстве энергетики РК решением Совета директоров АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" Шухрат Данбай освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности генерального директора ТОО "ПНХЗ" назначен Оспанбек Алсеитов.