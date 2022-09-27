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Давление в двух газопроводах "Северный поток" могло упасть из-за диверсии

Давление в двух газопроводах "Северный поток" могло упасть из-за диверсии Причиной падения давления в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могла стать диверсия.
Энергетика
27 сентября 2022 г. 11:05
Давление в двух газопроводах Северный поток могло упасть из-за диверсии

Причиной падения давления в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могла стать диверсия.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источник. По его словам, начато расследование и "все свидетельствует против" того, что два ЧП могли быть совпадением.

В расследовании принимают участие федеральные органы безопасности Германии. "Мы не можем представить сценарий, который не является целенаправленной атакой",— пояснил собеседник газеты, знакомый с оценкой местных властей. Они считают, что диверсию могла быть совершена силами специального назначения, например с помощью водолазов или подлодки.

По данным источников издания, рассматривается два основных варианта атак. Согласно первоначальным предположениям, ответственность за диверсию могут нести "украинские или связанные с Украиной силы". Вторая версия — что атаку осуществила российская сторона, но "под чужим флагом".

ЧП на "Северном потоке-2" произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом вчера, 26 сентября. В тот же день давление упало на "Северном потоке". Дания также обнаружила утечки газа на маршруте "Северного потока". Газопровод с 2 сентября не прокачивает газ. "Газпром" называл причиной неисправность оборудования на компрессорной станции "Портовая".

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Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме - около 42,4 млн куб. м в сутки. Поставки по "Северному потоку" полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Номинации на транзит газа из России через Украину на 27 сентября через газораспределительную станцию "Сохрановка" отсутствуют, а через станцию "Суджа" составляют около 42,4 млн куб. м.

В то же время поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - полностью остановлены. "Газпром" сообщал, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

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Версия на английском языке Russian gas supplies via Nord Stream completely halted

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