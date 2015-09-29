​Давид Ониани: Мы не видим альтернативы проекту "Южный газовый коридор"

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Грузинское правительство не видит альтернативы проекту "Южный газовый коридор". Как сообщает Report, об этом заявил консультант по стратегическому планированию Нефтегазовой корпорации Грузии (GOGC) Давид Ониани на проходящей в Баку III Азербайджанской и Каспийской нефтегазовой неделе.

Д.Ониани отметил, что этот проект принесет большую выгоду региону, еще больше сблизив его с европейским рынком.

"Этот проект важен для регионального развития, еще большего развития экономик Азербайджана, Грузии и Турции и соответствует стратегическим планам этих стран. Проект является также приоритетным для Евросоюза. Мы уже прошли критический этап в рамках проекта и создаем атмосферу уверенности", - подчеркнул представитель GOGC.