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Датский регулятор выдал разрешение на строительство Baltic Pipe

Датский регулятор выдал разрешение на строительство Baltic Pipe Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который будет проложен между Польшей и Данией.
Энергетика
1 марта 2022 г. 17:39
Датский регулятор выдал разрешение на строительство Baltic Pipe

Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который будет проложен между Польшей и Данией.

Как передает Report, об этом сообщила польская газотранспортная компания GAZ-SISTEM.

"Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнеру GAZ-SISTEM — возобновить строительство", — говорится в сообщении.

Отметим, что по завершении строительства газопровода планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию. Ранее власти Польши заявляли о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США.

Проект оценивается примерно в 1,94 млрд евро. Согласно прогнозам, ввод в эксплуатацию ожидается в октябре 2022 года.

Мощность его ожидается до 10 млрд кубометров газа в год. Из этого объема 80% забронировала польская PGNiG. В 2021 году норвежское подразделение компании приобрело за 615 млн долларов США норвежское морское месторождение "Дува". Благодаря "Дува" и другому морскому месторождению - "Тира" будет задействована 35% или 3,5 млрд кубометров газа от общей мощности трубопровода Baltic Pipe.

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