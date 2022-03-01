Датский регулятор выдал разрешение на строительство Baltic Pipe

Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который будет проложен между Польшей и Данией.

Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который будет проложен между Польшей и Данией.

Как передает Report, об этом сообщила польская газотранспортная компания GAZ-SISTEM.

"Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнеру GAZ-SISTEM — возобновить строительство", — говорится в сообщении.

Отметим, что по завершении строительства газопровода планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию. Ранее власти Польши заявляли о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США.

Проект оценивается примерно в 1,94 млрд евро. Согласно прогнозам, ввод в эксплуатацию ожидается в октябре 2022 года.

Мощность его ожидается до 10 млрд кубометров газа в год. Из этого объема 80% забронировала польская PGNiG. В 2021 году норвежское подразделение компании приобрело за 615 млн долларов США норвежское морское месторождение "Дува". Благодаря "Дува" и другому морскому месторождению - "Тира" будет задействована 35% или 3,5 млрд кубометров газа от общей мощности трубопровода Baltic Pipe.