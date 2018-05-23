Датский эксперт: Рынок готовится к консолидации цен на нефть на отметке 77,50 доллара за баррель

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Резкий рост цен нефти с начала апреля может говорить об увеличении предложения в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, ОПЕК и Россия могут рассмотреть вариант отказа от снижения производства до или после их совместного заседания 23 июня. Также, как считает аналитик, США могут пытаться добиться желаемого воздействия на экспорт иранской нефти.

"На прошлой неделе вместо того, чтобы вызывать дополнительный импульс, покупая нефть выше 80 долларов за баррель, продавцы решили сбить его прямиком вниз. Геополитические риски, вероятно, будут удерживать "твердую почву" под рынком. Но недавнее ценовое поведение может указывать на то, что рынок готовится к консолидации на отметке 77,50 доллара за баррель, которая станет первым уровнем поддержки", - отметил Оле Хансен.