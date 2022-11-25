Датская Energinet приостановит подачу газа в Польшу

Датская компания Energinet сообщила, что 28 ноября на сутки приостановит подачу газа в Польшу в связи с подготовкой к полной загрузке газопровода Baltic Pipe.

Датская компания Energinet сообщила, что 28 ноября на сутки приостановит подачу газа в Польшу в связи с подготовкой к полной загрузке газопровода Baltic Pipe.

Как передает Report со ссылкой на заявление компании.

Газоприемный терминал газопровода Baltic Pipe в Нюбру в Западной Ютландии в Дании был введен в эксплуатацию 1 ноября, пока он работает вполовину от заявленной мощности.

"Energinet готовится к полной загрузке Baltic Pipe, что потребует временной остановки газопровода… В связи с необходимыми корректировками Energinet в пятницу проинформировала газовый рынок о том, что поток газа в Польшу будет приостановлен с понедельника, 28 ноября, с 6:00 по центральноевропейскому времени на 24 часа", - говорится в заявлении компании.

Energinet ожидает выхода Baltic Pipe на полную мощность 30 ноября.

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 млрд кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.