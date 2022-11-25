О нас

Датская Energinet приостановит подачу газа в Польшу

Датская Energinet приостановит подачу газа в Польшу Датская компания Energinet сообщила, что 28 ноября на сутки приостановит подачу газа в Польшу в связи с подготовкой к полной загрузке газопровода Baltic Pipe.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 17:57
Датская Energinet приостановит подачу газа в Польшу

Датская компания Energinet сообщила, что 28 ноября на сутки приостановит подачу газа в Польшу в связи с подготовкой к полной загрузке газопровода Baltic Pipe.

Как передает Report со ссылкой на заявление компании.

Газоприемный терминал газопровода Baltic Pipe в Нюбру в Западной Ютландии в Дании был введен в эксплуатацию 1 ноября, пока он работает вполовину от заявленной мощности.

"Energinet готовится к полной загрузке Baltic Pipe, что потребует временной остановки газопровода… В связи с необходимыми корректировками Energinet в пятницу проинформировала газовый рынок о том, что поток газа в Польшу будет приостановлен с понедельника, 28 ноября, с 6:00 по центральноевропейскому времени на 24 часа", - говорится в заявлении компании.

Energinet ожидает выхода Baltic Pipe на полную мощность 30 ноября.

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 млрд кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi