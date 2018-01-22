Дашгын Искендеров: Себестоимость добычи по "Азнефть" является одной из самых низких в мире

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ НГДУ "Нефтяные камни" добыто 1 млн тонн нефти в 2017 году, что является рекордным показателем последних десятилетий.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что нынешний потенциал перспективных нефтегазовых участков и месторождений SOCAR позволит обеспечить стабильную добычу в последующие годы: "В дополнение к бурению новых скважин для стабилизации добычи также восстанавливаются и вводятся в эксплуатационный фонд старые скважины, сохраняется стабильность коэффициента нефтеотдачи, капитально ремонтируются недействующие скважины".

По информации, специалистам SOCAR удалось увеличить производство на отдельных месторождениях, применяя перечисленные методы. Так, "Азнефть" в прошлом году увеличил производство по НГДУ "Абшероннефть" и НГДУ "Бибиэйбатнефть" соответственно на 8,7% и 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор "Азнефти" Дашгын Искендеров сообщил, что общее производство на месторождениях НГДУ "Абшероннефть" увеличилось более чем в 2,5 раза за последние годы: "Более того, мы достигли этих успехов с низкими материальными затратами. Так, сегодня себестоимость добычи по "Азнефть" является одной из самых низких в мире, то есть эффективность наших операций довольно высока".

В SOCAR также напомнили, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Повышение цен на нефть за счет незначительного ограничения добычи оказало положительное влияние на доходы компании.