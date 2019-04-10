Shell выходит из совместного с "Газпромом" проекта "Балтийский СПГ"

Концерн Royal Dutch Shell принял решение прекратить участие в совместном с "Газпромом" проекте "Балтийский СПГ".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на главу российского подразделения британско-нидерландской компании.

"Shell приняла решение прекратить участие в "Балтийском СПГ" после принятия "Газпромом" окончательной концепции развития проекта", - пишет агентство. Уточняется, что данное решение не повлияет на другие совместные проекты компании с "Газпромом".Разрабатывавший "Газпромом" и Shell проект "Балтийский СПГ" предусматривал строительство завода по производству СПГ в порту Усть-Луга Ленинградской области мощностью 10 миллионов тонн в год с возможностью ее увеличения до 15 миллионов тонн.Между тем в конце марта "Газпром" объявил о совместном с "Русгаздобычей" решении реализовать в районе Усть-Луги крупный проект по переработке и сжижению газа, предусматривающий сооружение мощностей по ежегодному производству и отгрузке 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Производимый заводом этан планируется поставлять на газохимический комплекс, который самостоятельно построит "Русгаздобыча" и будет на нем производить свыше 3 миллионов тонн полимеров в год.В релизе "Газпрома" название "Балтийский СПГ" уже не упоминалось и подчеркивалось, что в новом проекте реализуется экономическая модель комплексной монетизации углеводородных запасов и с учетом технологически связанного газохимического предприятия на Северо-Западе России будет создан крупный современный промышленный кластер.