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Дания намерена прекратить добычу углеводородов в Северном море

Дания намерена прекратить добычу углеводородов в Северном море До 2030 года планируется сократить объем выбросов вредных газов в стране на 70% , а к 2050 году достичь углеродной нейтральности
Энергетика
4 декабря 2020 г. 09:54
Дания намерена прекратить добычу углеводородов в Северном море

Датские власти приняли решение о полном прекращении разведки и добычи нефти и газа в Северном море к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил в пятницу министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йёргенсен.

По его словам, для достижения этой цели страна отказывается от проведения восьмого раунда лицензирования и всех будущих тендеров на разработку месторождений в Северном море.

"Сейчас мы ставим финальную точку на эре [добычи] ископаемых", - приводит слова датского министра агентство.

По оценкам министерства, отказ от проведения тендера и осуществление мер по завершению добычи углеводородов обойдется датскому бюджету примерно в 13 млрд крон (около 2,1 млрд доллара США).

В декабре 2019 года датский парламент принял пакет мер по борьбе с климатическими изменениями. Согласно этому акту, действующее и все последующие правительства Дании должны сократить объем выбросов вредных газов в стране на 70% до 2030 года, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

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Версия на английском языке Denmark ends North Sea oil exploration

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