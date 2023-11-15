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Дания может начать блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью

Дания может начать блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью Евросоюз (ЕС) поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
Энергетика
15 ноября 2023 г. 11:38
Дания может начать блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью

Евросоюз (ЕС) поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет о танкерах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки.

Эту инициативу начали прорабатывать после того, как западные чиновники признали, что почти ни одна из поставок нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита в 60 долларов за баррель. Они считают, что требование надлежащей страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти осуществляют на "теневых флотах" старых судов, у которых повышен риск поломки или разлива, что может привести к крупной экологической катастрофе.

Конвенция ООН по морскому праву, регулирующая морское судоходство, включает положения, позволяющие начать судебное разбирательство, в том числе с задержанием судна, при наличии явных объективных доказательств того, что есть серьезная угроза нанесения ущерба прибрежным районам. Но, по данным FT, на деле все будет зависеть от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры.

Также неизвестно, что будет делать Копенгаген, если корабль откажется остановиться. Представитель датского оборонного командования заявил изданию о том, что они не проверяют документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море. Правительство Дании отказалось от комментариев.

Эмбарго на российскую нефть вступило в силу 5 декабря 2022 года. С этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты.

По данным Международного энергетического агентства, в связи с ограничениями выручка от экспорта российской нефти в октябре упала на 25 млн долларов.

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Версия на английском языке Denmark could block Russian oil tankers from reaching markets

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