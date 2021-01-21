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Дания испытает производство «зеленого» водорода с помощью морских турбин

Дания испытает производство «зеленого» водорода с помощью морских турбин Первый водород будет произведен к концу этого года
Энергетика
21 января 2021 г. 17:44
Дания испытает производство «зеленого» водорода с помощью морских турбин

Датская энергетическая компания Orsted продвигает планы по разработке демонстрационного проекта, который будет использовать морскую энергию ветра для производства «зеленого» водорода.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

Компания заявила, что приняла окончательное решение об инвестициях в схему H2RES мощностью 2 МВт, которая сможет производить примерно до 1000 кг возобновляемого водорода в сутки.

Первый водород будет произведен к концу этого года. Проект будет базироваться на электростанции Орстеда Аведёре, к югу от Копенгагена.

В Orsted заявили, что H2RES позволит оценить, «как лучше всего сочетать электролизер с колеблющимся источником энергии от морского ветра». Электроэнергия будет поступать от двух турбин мощностью 3,6 МВт, а водород, производимый системой, будет использоваться в качестве топлива для дорожного транспорта.

Водород можно производить разными способами. Один из способов включает использование электролиза, когда электрический ток расщепляет воду на кислород и водород. Если электричество, используемое в процессе, поступает из возобновляемого источника, такого как ветер, то его называют «зеленым», или «возобновляемым» водородом.

В своем заявлении Андерс Нордстрём, возглавляющий подразделение Orsted по производству водорода, описал H2RES как «небольшой, но важный шаг на пути к крупномасштабному производству возобновляемого водорода».

Orsted — одна из многих крупных фирм, стремящихся исследовать потенциал производства «зеленого» водорода.

Ранее на этой неделе дочерняя компания немецкого промышленного гиганта Thyssenkrupp получила инженерный контракт на монтаж водоэлектролизной установки мощностью 88 МВт для Hydro-Québec. Электроэнергия для этого проекта будет поступать от гидроэнергетики.

В ноябре было объявлено, что британская BP будет работать с Orsted над развитием крупномасштабного проекта по возобновляемым водородам на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Германии.

Другие фирмы, которые в последние несколько лет участвовали в проектах, связанных с производством экологически чистого водорода, включают Repsol и Siemens Energy.

В декабре 2020 года в Шотландии одобрен первый в мире проект по обогреву домов с использованием «зеленого» водорода.

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