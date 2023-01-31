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Дан старт учебной программы "Развитие стратегических руководителей" в БВШН

Дан старт учебной программы "Развитие стратегических руководителей" в БВШН 20:16 В рамках учебной программы “Развитие стратегических лидеров” “Академии лидерства”, организованной совместно государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецким университетом Богазичи, в SOCAR состоялось мероприятие.
Энергетика
31 января 2023 г. 20:55
Дан старт учебной программы Развитие стратегических руководителей в БВШН

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR подписала договор с турецким университетом "Богазичи" по реализации программы "Развитие стратегических руководителей" "Академии лидерства" этого высшего учебного заведения, а Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и "Богазичи" договорились о сотрудничестве в реализации совместных программ.

Как сообщает Report, делегация университета прибыла в Баку в рамках программы "Развитие стратегических руководителей", реализуемой SOCAR и университетом "Богазичи".

Турецкая делегация во главе с ректором университета "Богазичи" профессором Мехметом Наджи Инджи ознакомилась с выставкой, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и азербайджанской нефти, организованной в Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что в качестве приоритетных направлений корпоративной стратегии компании на ее предприятиях осуществляется внедрение цифровых и инновационных технологий, уделяется много внимания развитию высококвалифицированных кадров.

После встречи в школе нефти был дан старт начала учебной программы “Развитие стратегических лидеров” с участием руководящего состава SOCAR, преподавательского и студенческого коллектива БВШН.

Лекция проректора университета Богазичи Гюркана Кумбароглу на тему “Энергетическая экономика” была встречена с большим интересом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və Boğaziçi Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə təlim proqramına start verilib

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