Дан прогноз по ситуации на европейском газовом рынке

Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.

Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что ситуация остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен.

"На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, это связано в первую очередь с тем, что сохраняются на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около 1 000-1 100 долларов США, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — там с премией примерно 1200 долларов США за тысячу кубометров газа", — сказал Новак в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Новак отметил, что цены на газ с начала 2021 года выросли примерно в 3,5 раза.

"В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза — до 160-200 долларов США за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз", — добавил вице-премьер.

"Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится", — сказал Новак.

По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.