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Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций

Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций Стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджаном и Европейским Союзом еще больше углубляется, как в плане поставок большего количества газа, так и возобновляемых источников энергии в ближайшие годы и десятилетия.
Энергетика
18 мая 2023 г. 14:20
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций

Стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджаном и Европейским Союзом еще больше углубляется, как в плане роста поставок природного газа, так и растущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии на ближайшие годы и десятилетия.

Об этом Report заявил директор отдела анализа, исследований и публикаций Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьян Крневич.

"Почему сотрудничество в сфере энергетики важно в контексте мирного процесса между Азербайджаном и Арменией? Потому что это показывает, что ЕС расширяет свое понимание того, что Азербайджан является незаменимой страной, когда дело доходит до реализации стратегических амбиций Запада", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что встреча президента Алиева и вице-президента Европейской комиссии Шефчовича, состоялась через две недели после энергетического диалога ЕС-Азербайджан между комиссаром ЕС по вопросам энергетики и министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым: "Я думаю, что та встреча также прошла очень хорошо".

По словам политолога, императив стратегического энергетического партнерства гарантирует, что ЕС останется конструктивно нейтральным в своей роли в качестве посредника в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

"Это исключает влияние "спойлеров" таких, как армянские диаспоры в ЕС, особенно во Франции", - добавил Крневич.

13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля побывал с рабочим визитом в Бельгии. В ходе визита глава государства встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

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Версия на азербайджанском языке Damian Krneviç: “Aİ strateji ambisiyalarının reallaşdırılmasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qəbul edir”
Версия на английском языке Damjan Krnjević: EU recognizes Azerbaijan’s importance for realizing its strategic ambitions

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