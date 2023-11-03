Дамьян Крневич: Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для ЕС

Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для Европейского союза.

Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для Европейского союза.

Как передает Report, об этом заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич, выступая на симпозиуме на тему “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

По его словам, все транспортные коридоры, будь то Север-Юг, "Средний коридор", "Пояс и путь" проходят через Азербайджан, и это требует серьезного отношения к этой стране.

По мнению профессора, многие европейские страны по сей день не понимают трудностей, с которыми сталкивается Азербайджан на пути нормализации отношений с Арменией.