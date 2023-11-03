О нас

Дамьян Крневич: Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для ЕС

Дамьян Крневич: Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для ЕС Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для Европейского союза.
Энергетика
3 ноября 2023 г. 12:25
Дамьян Крневич: Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для ЕС

Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для Европейского союза.

Как передает Report, об этом заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич, выступая на симпозиуме на тему “Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода”.

По его словам, все транспортные коридоры, будь то Север-Юг, "Средний коридор", "Пояс и путь" проходят через Азербайджан, и это требует серьезного отношения к этой стране.

По мнению профессора, многие европейские страны по сей день не понимают трудностей, с которыми сталкивается Азербайджан на пути нормализации отношений с Арменией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Damian Krneviç: “Azərbaycan Aİ üçün etibarlı neft və təbii qaz tədarükçüsüdür”

Экслюзивные новости

Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi