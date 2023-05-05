Валех Алескеров: Дальновидная политика Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок

Дальновидная политика общенационального лидера Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок.

Дальновидная политика общенационального лидера Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров заявил на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

В. Алескеров подчеркнул роль Гейдара Алиева в реализации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Сегодня Азербайджан - важный игрок на энергетической арене, основу этого заложил Гейдар Алиев", - добавил он.