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Валех Алескеров: Дальновидная политика Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок

Валех Алескеров: Дальновидная политика Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок Дальновидная политика общенационального лидера Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок.
Энергетика
5 мая 2023 г. 11:52
Валех Алескеров: Дальновидная политика Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок

Дальновидная политика общенационального лидера Гейдара Алиева вывела азербайджанскую нефть на международный рынок.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров заявил на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

В. Алескеров подчеркнул роль Гейдара Алиева в реализации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Сегодня Азербайджан - важный игрок на энергетической арене, основу этого заложил Гейдар Алиев", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Valeh Ələsgərov: “Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan nefti beynəlxalq bazara çıxıb”
Версия на английском языке Valeh Alasgarov: Heydar Aliyev's far-sighted policy brought Azerbaijani oil to international market

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