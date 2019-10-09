Дадли может остаться в совете директоров "Роснефти" после ухода из BP

Глава BP Роберт Дадли может остаться в составе совета директоров "Роснефти" после своего ухода с поста в британской компании в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции Oil & Money.

"Я не знаю, я долгое время работал по семь дней в неделю. Я найду интересные дела, чем мог бы заняться. Вероятно, останусь в совете директоров "Роснефти", так как отношения ("Роснефти" и BP) очень важны", - сказал он, отвечая на вопрос о своих планах после ухода с поста.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании. 64-летний Дадли посвятил компании 40 лет, из которых девять он возглавлял ее.

Дадли сменит исполнительный директор ВР по добыче Бернард Луни. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 90-х годов. Офис компании в Москве был открыт в 1990 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".