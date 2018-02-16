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    Д.Кумсишвили: "Развитие Южного Газового Коридора играет большую роль в транзите карбогидрогенных ресурсов Каспия в Европу"

    Об этом вице-премьер Грузии сказал во время встречи с региональным директором BP Гарри Джонсоном

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ «Развитие Южного Газового Коридора крайне важно для транзита на европейские рынки карбогидрогенных запасов Каспийского моря».

    Как передает грузинское бюро Report, об этом во время встречи с региональным директором BP Гарри Джонсоном в рамках Консультативного совета Южного Газового Коридора сказал вице-премьер Грузии Дмитри Кумсишвили.

    Согласно информации министерства в центре внимания был перспективы развития строящегося для эксплуатации азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» в Турцию посредством газопровода Южный Кавказ. Была отмечена важность Южного Газового Коридора для транзита на европейские рынки карбогидрогенных запасов Каспийского моря.

    Д.Кумсишвили оценил деятельность BP в Грузии как удовлетворительное. Он отметил, что проекты, осуществляемые BP в Грузии, имеют большое значение нге только с точки зрения энергетической безопасности Грузии, но для региона в целом и его экономического развития.  

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