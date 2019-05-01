​Cтроительство İGB планируется начать в конце мая

Строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), официально начнется 20 мая этого года.

Как передает Report со ссылкой на Euroactiv, об этом сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила выделение на проект 33 млн евро.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения “Шахдениз-2”. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Ожидается, что строительство IGB будет завершено во второй половине 2020 года. Общая инвестиционная стоимость интерконнектора составляет 220 млн евро.