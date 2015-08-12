Cтоимость нефти марки Brent опустилась ниже 50 долларов/баррель

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,18% или 1,88 долларов и составила 43,08 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,44% или 1,23 долларов и составила 49,18 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 50 долларов/баррель.