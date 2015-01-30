Cтоимость нефти Brent превысила 50 долларов/баррель на фоне новостей из Китая

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки Brent в пятницу превысила отметку в 50 долларов/баррель, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 2,11% - до 50,19 долларов/баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 2,69% - до 45,76 долларов/баррель.

Ранее в ходе торгов фьючерсы на нефть демонстрировали положительную динамику на сообщениях из Китая, где Государственная комиссия по развитию и реформам страны (NDRC) обязала нефтеперерабатывающие предприятия страны поддерживать запасы нефти в объеме, достаточном для устойчивой работы в течение 15 суток.

Между тем ранее агентство Reuters после обработки прогнозов 33 аналитиков рынка пришло к выводу, что тенденция снижения нефтяных цен сохранится еще минимум полгода, и только с конца лета можно будет говорить о начале их восстановления.

По сравнению с декабрьским отчетом средний прогноз по марке Brent упал на 21%, с 74 до 58,3 долларов/баррель. Это стало самым крупным "урезанием" прогнозов Reuters с кризисного 2009 года. Сам же уровень среднегодовой цены станет минимальным с 2005 года, "даже если стоимость нефти начнет стабильно расти уже в июне". По WTI прогноз на 2015 год – 54,2 долларов.