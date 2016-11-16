ЦСИ: Азербайджан удовлетворит 50% спроса Юго-Восточной Европы на газ

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана после 2014 года выросла на 6,9 процентных пункта. Как сообщает Report, об этом заявила сотрудник Центра стратегических исследований (ЦСИ) Гюльмира Рзаева на проходящем в Баку мероприятии Infrastructure, Power&Renewable Energy Investment Conference.

По ее словам, проект "Шахдениз-2" позволит удовлетворить 50% спроса стран Юго-Восточной Европы на газ: "Этот проект охватит до 50% рынков газового импорта Италии, Болгарии и Греции".

Представитель ЦСИ отметила, что после 2030 года откроются возможности для экспорта дополнительных 15 млрд кубометров газа: "В 2021-2022 годах с месторождения "Абшерон" можно получить еще 5 млрд кубометров. С глубоководной части "Азери-Чираг-Гюнешли" в 2027-2028 годы будет добываться дополнительно 4-5 млрд кубометров газа. На месторождениях "Умид" и "Бабек" в 2026-2027 годах дополнительные объемы составят 5-7 млрд кубометров".