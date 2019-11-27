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ConocoPhillips намерена получить контроль над активами Citgo

ConocoPhillips намерена получить контроль над активами Citgo

Американская энергетическая корпорация ConocoPhillips будет через суд добиваться передачи ей активов нефтеперерабатывающей компании Citgo.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, ConocoPhillips подала соответствующий иск в суд в американском штате Делавэр.

По информации агентства, компания намерена получить активы в свое распоряжение в качестве обязательной выплаты со стороны венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которой в данный момент принадлежит Citgo. Reuters отмечает, что ранее аналогичное желание выразило руководство канадской золотодобывающей компании Crystallex.

Ранее Международная торговая палата (МТП) по итогам арбитражного разбирательства присудила ConocoPhillips около 2 млрд долларов в связи с национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 2007 году. Арбитраж решил, что такие действия нарушают ряд контрактных обязательств государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. После этого ConocoPhillips в рамках исполнения данного решения взяла под контроль ряд принадлежавших PDVSA активов на Карибах. PDVSA позднее согласилась выплатить 2 млрд долларов.

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