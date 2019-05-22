​ConocoPhillips Exploration закрывает азербайджанский филиал

Американская компания ConocoPhillips Exploration объявляет о ликвидации своего филиала в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр" министерства налогов.

Кредиторы Conoco Phillips Exploration Azerbaijan LTD могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 90A.

Отметим, что SOCAR и Conoco Phillips Exploration Azerbaijan Ltd в июле 2011 года подписали совместное исследовательское соглашение по доразведочной деятельности на суше в Азербайджане.

ConocoPhillips также владел 2,5%-ной долей в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2015 году продал ее CIECO.