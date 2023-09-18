ConocoPhillips арендовала будущие мощности терминала Gate LNG в Нидерландах

Американская ConocoPhillips заключила соглашение о долгосрочной аренде будущих мощностей терминала по приему СПГ в порту Роттердама Gate LNG.

Американская ConocoPhillips заключила соглашение о долгосрочной аренде будущих мощностей терминала по приему СПГ в порту Роттердама Gate LNG.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания.

С 2031 года компания получит доступ к пропускной способности в объеме 1,5 млн тонн СПГ (2 млрд куб. м природного газа после регазификации) на 15 лет.

Прошлой осенью ConocoPhillips договорилась о поставках 2 млн тонн СПГ в год из Катара на германский терминал в Брунсбюттеле.

Ранее этим летом совладельцы терминала Gate LNG приняли окончательное инвестиционное решение по расширению мощностей терминала Gate на 4 млрд куб. м - до 20 млрд куб. м в год.

В 2022 году Нидерланды взяли курс на отказ от российского газа. Частью этого курса стало развитие мощностей регазификации СПГ и жесткая экономия газа. В стране запущен еще один терминал - EemsEnergyTerminal. Проводились исследования строительства терминала в порту Тернёзен, от которого отказались.