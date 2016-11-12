CNPC заинтересована в расширении сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию в широком составе из Китая.

Как сообщили Report из SOCAR, в состав делегации вошли представители Национальной нефтегазовой корпорации Китая (CNPC), финансовых институтов, банков и фондов, инвестиционных и страховых компаний, а также китайские предприниматели. Р.Абдуллаев в ходе встречи подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем, а также выгодное сотрудничество во многих сферах энергетического сектора, рассказал о длительном сотрудничестве SOCAR с китайскими компаниями и финансовыми институтами. Глава SOCAR также напомнил о последних встречах с руководством CNPC в Пекине и Баку, подчеркнув значение вынесенных решений.

Член правления CNPC Ванг Ши Хонг выразил благодарность за искренний прием и поздравил Р.Абдуллаева с новым офисным зданием. Он отметил, что подписание SOCAR и CNPC меморандума о создании газоперерабатывающего комплекса SOCAR-GPC является важным этапом развития сотрудничества между компаниями. Он подчеркнул, что власти Китая, а также китайские финансовые институты, фонды и инвестиционные компании придают большое значение этому проекту. Гость также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с SOCAR.