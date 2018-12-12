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    CNPC приостановила инвестиции в "Южный Парс"

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение "Южный Парс".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

    Решение о приостановке инвестиций принято после четырех раундов американо-китайских переговоров, прошедших в Пекине. В ходе консультаций американская делегация настаивала на том, чтобы CNPC отказалась от финансирования иранского месторождения.

    На данный момент CNPC и иранские чиновники не комментируют сообщение о приостановке инвестиций.

    25 ноября 2018 года министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что CNPC официально вошла в проект "Южный Парс. Фаза 11" вместо французского нефтегазового концерна Total.

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