CNPC приостановила инвестиции в "Южный Парс"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение "Южный Парс".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Решение о приостановке инвестиций принято после четырех раундов американо-китайских переговоров, прошедших в Пекине. В ходе консультаций американская делегация настаивала на том, чтобы CNPC отказалась от финансирования иранского месторождения.

На данный момент CNPC и иранские чиновники не комментируют сообщение о приостановке инвестиций.

25 ноября 2018 года министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что CNPC официально вошла в проект "Южный Парс. Фаза 11" вместо французского нефтегазового концерна Total.