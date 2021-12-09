CNN: США не станут вводить санкции против энергосектора России

США вряд ли будут вводить санкции против российских энергетических компаний.

США вряд ли будут вводить санкции против российских энергетических компаний.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.

Собеседник телеканала отметил, что в администрации подготовили набор санкций, а крайней мерой из этого набора является энергетика. Он уточнил, что на первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании России.

Чиновники отмечают, что рейтинг одобрения президента США Джозефа Байдена тесно связан с ценами на энергоресурсы для американских потребителей. Жесткие санкции против российских компаний в нефтяном и газовом секторе могут привести к повышению цен на бензин в США, отмечают собеседники.

Эксперты предупреждают, что отказ от жестких мер против энергетического сектора России, которые могут повлиять на мировые нефтяные рынки и цены, может означать, что санкции не будут достаточно сильными.