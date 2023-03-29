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Cнижение уровня воды в море и реках влияет на производство энергии в Азербайджане

Cнижение уровня воды в море и реках влияет на производство энергии в Азербайджане Падение уровня воды в водохранилищах, реках и в Каспийском море в последние годы серьезно влияет на выработку энергии на гидроэлектростанциях, находящихся на балансе ОАО AzеrEnerji, и на работу тепловых электростанций, использующих воду для охлаждения.
Энергетика
29 марта 2023 г. 11:06
Cнижение уровня воды в море и реках влияет на производство энергии в Азербайджане

Падение уровня воды в водохранилищах, реках и в Каспийском море в последние годы серьезно влияет на выработку энергии на гидроэлектростанциях, находящихся на балансе ОАО AzеrEnerji, и на работу тепловых электростанций, использующих воду для охлаждения.

Об этом Report сообщили в AzеrEnerji.

По этой причине эффективное и планомерное использование водных ресурсов координируется в рамках деятельности Комиссии по эффективному использованию водных ресурсов, созданной соответствующим распоряжением президента страны.

В то же время на крупнейших электростанциях страны, которым угрожает остановка из-за дефицита воды, проводятся комплексные работы с принятием превентивных мер. Так, на электростанции “Северная” мощностью 800 мегаватт, которая является второй по величине электростанцией в стране, из-за резкого падения уровня воды в Каспийском море ведется строительство эстакады длиной 8 метров и двух водонасосных станций, которые позволяют забирать холодную воду с глубины 540 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDəniz və çaylarda suyun azalması Azərbaycanda enerji istehsalına necə təsir edir?

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