Cнижение уровня воды в море и реках влияет на производство энергии в Азербайджане

Падение уровня воды в водохранилищах, реках и в Каспийском море в последние годы серьезно влияет на выработку энергии на гидроэлектростанциях, находящихся на балансе ОАО AzеrEnerji, и на работу тепловых электростанций, использующих воду для охлаждения.

Падение уровня воды в водохранилищах, реках и в Каспийском море в последние годы серьезно влияет на выработку энергии на гидроэлектростанциях, находящихся на балансе ОАО AzеrEnerji, и на работу тепловых электростанций, использующих воду для охлаждения.

Об этом Report сообщили в AzеrEnerji.

По этой причине эффективное и планомерное использование водных ресурсов координируется в рамках деятельности Комиссии по эффективному использованию водных ресурсов, созданной соответствующим распоряжением президента страны.

В то же время на крупнейших электростанциях страны, которым угрожает остановка из-за дефицита воды, проводятся комплексные работы с принятием превентивных мер. Так, на электростанции “Северная” мощностью 800 мегаватт, которая является второй по величине электростанцией в стране, из-за резкого падения уровня воды в Каспийском море ведется строительство эстакады длиной 8 метров и двух водонасосных станций, которые позволяют забирать холодную воду с глубины 540 метров.