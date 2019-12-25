​CNG как экологически чистый и выгодный вид топлива - МНЕНИЕ

Использование CNG (compressed natural gas – компримированный природный газ) стремительно распространяется во многих странах мира. В настоящее время в мире насчитывается 30 миллионов транспортных средств, работающих на CNG. Прогнозируется, что к 2030 году эта цифра достигнет 100 миллионов. Китай, Иран, Пакистан, Италия входят в первую десятку стран по использованию CNG.

География работающих на CNG автомобилей продолжает расширяться. Во Франции весь общественный транспорт переведен на CNG. К 2030 году треть коммерческих транспортных средств в США планируют перевести на данный вид топлива.

Какова ситуация в Азербайджане?

CNG используется в общественном транспорте в Азербайджане с 2015 года, а с 2018 года осуществляется розничная продажа через сеть АЗС.

Как и во всем мире, в Азербайджане использование CNG в транспортных средствах растет. Так, в январе-октябре этого года SOCAR Petroleum продал 17,4 млн кубометров CNG, из них 2 млн или 11% - через розничную сеть. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи CNG увеличились более чем в 6 раз. На прошлой неделе SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию еще 4 пункта CNG. Тем самым число станций по продаже компримированного газа достигло 9-ти. Согласно плану развития, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 12 пунктов CNG, расширив сеть до 21.

Одним из основных пользователей CNG в Азербайджане является ООО BakuBus.

Розничная цена на CNG составляет 0,45 маната за кубометр (примерно эквивалентно 1 литру бензина).

Каковы преимущества CNG?

Прежде всего, отметим, что CNG – это сжатый до давления 200 бар природный газ (на 95% метан).

По мнению специалистов, этот вид топлива является наиболее экологически чистым, ущерб окружающей среде от его использования практически равен нулю.

По сравнению с другими видами топлива, природный газ выделяет на 70-90% меньше азота, на 60-70% - окиси углерода, на 20-30% - углекислого газа. При сжигании природного газа не образуются выбросы оксида серы. Это в свою очередь, предотвращает износ металлических поверхностей двигателя. Таким образом, качество топлива позволяет продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания.

Согласно расчетам, если 10% автомобилей в стране будут переведены на CNG, это позволит сократить выбросы углекислого газа на 560 тонн в год, что равно 2% от общего объема углекислого газа.

Это единственное топливо, которое без обработки выбросов отвечает стандарту Евро-5.

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов: "CNG выгоден с экологической точки зрения".

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов сказал Report о том, что производство CNG легче по сравнению с другими видами топлива:

"Основную часть CNG является метан (СН4). Метан - самый простой газ по химическому составу. Поэтому он более доступен. При сгорании CNG коэффициент полезного действия выше, он безопаснее, обработка и получение проще. Нет необходимости в большом заводе по производству CNG. Газ компримируется на газонаполнительных пунктах, куда поступает по газопроводам.

Он отметил, что с экологической точки зрения CNG выгоден: "Это особенно важно. Связи в молекулах данного вида углеводорода простые, поэтому продукты сгорания менее вредны, не содержат соединений серы, а соединения азота минимальны. Уровень выбросов угарного газа и парниковый эффект очень низок".

Эксперт также отметил, что CNG выгоден по цене.