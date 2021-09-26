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Citigroup раскрыла роковой сценарий роста цен на газ

Citigroup раскрыла роковой сценарий роста цен на газ Если предстоящий зимой будет холодная погода при нехватке природного газа на рынке, цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут подскочить до $100/млн BTU (британских тепловых единиц).
Энергетика
26 сентября 2021 г. 02:18
Citigroup раскрыла роковой сценарий роста цен на газ

Если предстоящий зимой будет холодная погода при нехватке природного газа на рынке, цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут подскочить до $100/млн BTU (британских тепловых единиц).

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на обзор аналитиков банка Citigroup.

Отмечается, что из-за низкого уровня запасов газа в хранилищах Европы, быстро растущего спроса со стороны Китая, а также ограниченных поставок из России, Нигерии и ряда других стран, в настоящее время между покупателями в разных регионах "разгорелась ценовая война".

При этом аналитики отмечают, что причиной роста цен предстоящей зимой могут стать и стихийные бедствия - например, ураганы в Мексиканском заливе. По их прогнозам, в ближайшие недели и месяцы цена продолжит расти по параболе.

В то же время подорожание природного газа повысит спрос на альтернативные виды топлива: бензина, керосина, дизельного топлива, а также топочного мазута, который будет использоваться в больших объемах на ТЭС и ТЭЦ.

По сообщениям Европейской конфедерации профсоюзов, около 3 млн жителей ЕС не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой из-за низких зарплат. Самый высокий процент работающих людей, у которых могут возникнуть с этим сложности, был зафиксирован на Кипре (45,6%), в Болгарии (42,8%), Литве (34,5%), Португалии (30,6%), Греции (28,7%), Италии (26,1%).

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