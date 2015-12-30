Citigroup: Опасаться падения нефтяных цен до 20 долларов за баррель не стоит

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Дальнейшее падение нефтяных котировок маловероятно, так как под вопросом окажется рентабельность слишком большой части мирового нефтяного комплекса. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Bloomberg cтарший стратег Citigroup по фондовому рынку США Тобиас Левкович.

По мнению эксперта, новая волна падения нефтяных котировок приведет к более серьезным последствиям в плане сокращения предложения на мировых рынках. В связи с этим, по словам Левковича, вероятность падения котировок нефти до уровня 20 долларов за баррель является крайне низкой.

В случае же если нефть действительно протестирует подобные уровни, произойдет резкий отскок котировок: "Кроме того, на мой взгляд, практически единственным сценарием, при котором цены могут упасть до уровня 20 долларов за баррель, является рецессия в мировой экономике. Подобная стоимость нефти означает резкий спад мирового спроса на нефть. При 20 долларов за баррель большинство сланцевых месторождений в США являются нерентабельными, и это также касается многих проектов по всему миру. Это сразу приведет к резкому снижению предложения. Так что даже если подобная коррекция все же произойдет, думаю, довольно быстро последует отскок цен из-за потенциального дисбаланса предложения и спроса".

В своем интервью Левкович также отметил, что его коллега, главный стратег Citigroup по сырьевому сектору Эдвард Морз ожидает, что к концу 2016 г. котировки нефти будут находиться на уровне 55 долларов за баррель.