Citigroup: Нефть подорожает на 10 долларов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В случае продления срока действия соглашения о сокращении объемов нефтедобычи стоимость барреля Brent к концу 2017 года может вырасти до 65 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, с этим прогнозом выступили аналитики Citigroup.

По мнению экспертов, увеличение нефтедобычи в США может быть компенсировано за счет продления срока действия заключенной ранее ОПЕК и ее союзниками сделки по сокращению добычи.

В то же время эксперты Citigroup предупреждают, что отказ ОПЕК и ее партнеров от продления сделки приведет к резкому падению цен, так как продемонстрированная в конце 2016 года производителями способность существенно увеличить объемы добычи "тучей нависает над рынком".