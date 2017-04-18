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    Citigroup: Нефть подорожает на 10 долларов

    Отказ ОПЕК и ее партнеров от продления сделки приведет к резкому падению цен

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В случае продления срока действия соглашения о сокращении объемов нефтедобычи стоимость барреля Brent к концу 2017 года может вырасти до 65 долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК, с этим прогнозом выступили аналитики Citigroup.

    По мнению экспертов, увеличение нефтедобычи в США может быть компенсировано за счет продления срока действия заключенной ранее ОПЕК и ее союзниками сделки по сокращению добычи.

    В то же время эксперты Citigroup предупреждают, что отказ ОПЕК и ее партнеров от продления сделки приведет к резкому падению цен, так как продемонстрированная в конце 2016 года производителями способность существенно увеличить объемы добычи "тучей нависает над рынком".

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