Citibank: В четвертом квартале Brent может подняться выше 60 долларов за баррель

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В четвертом квартале 2017 года котировки Brent вполне могут подняться выше 60 долларов.

Как передает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сообщил аналитик Citibank Эд Морсе на заканчивающейся сегодня в Кувейте конференции KOGS 2017.

По мнению эксперта, ОПЕК утратила монополию на формирование спроса/предложения и, как следствие, возможность управления мировыми ценами на нефть. Именно поэтому картель был вынужден переманить на свою сторону Россию. Также эксперт отметил, что без иностранных инвестиций Иран, Ирак и Алжир не смогут серьезно увеличить объем добычи. По его словам, в 2018 году американские сланцевики увеличат объемы хеджирования.

Citibank также прогнозирует, что в 2019 году нефть будет дешевле, чем в 2018-м.