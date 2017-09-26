Citibank: Рынок нефти столкнется с дефицитом

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В 2018 году на рынке нефти следует ждать дефицита, а не избытка. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, так считают эксперты Citibank.

"Пять стран картеля в лице Ливии, Нигерии, Венесуэлы, Ирана и Ирака, вероятно, в этом году уже добывают все, что могут, максимально задействуя все свои мощности", - полагает Эд Морс, руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citibank.

Вместо того чтобы бояться роста объемов производства, лучше задуматься о рисках возникновения дефицита нефти уже в начале 2018 года на фоне ситуации в вышеупомянутых странах, где сокращаются инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений, отмечает эксперт.

"Рынок опасается того, что производство в странах ОПЕК резко увеличится. Однако на самом деле может сформироваться пробел в поставках, и это повлечет ужесточение условий на рынке", - отметил Морс на полях конференции S&P Global Platts APPEC в Сингапуре.