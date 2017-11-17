Citibank: Россия может выступить против продления соглашения ОПЕК +

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Объем добычи Россией жидких углеводородов вырастет к 2020 году до 12 млн баррелей в день, поэтому страна может не захотеть пролонгировать соглашение ОПЕК+ за 2018 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим заявлением выступил американский инвестиционный банк Citibank.

По окончания срока действия соглашения ОПЕК+ Россия сможет быстро восстановить 95% или 285 тыс. баррелей в день из 300 тыс. баррелей. Россия сократила добычу в основном на новых высокопроизводительных скважинах. Примерно 2/3 совокупного объема снижения добычи пришлись на месторождения, принадлежащие Роснефти.

Напомним, что 15 ноября представители крупной российской отрасли вышли из здания министерства энергетики в Москве после встречи с министром Александром Новаком без ощущения принятого твердого решения поддержать пролонгацию 11-месячного соглашения. "Мы должны продолжить обсуждения и мониторинг, договорившись об еще одной встрече на следующей неделе", - сказал Александр Дюков, глава "Газпром нефти".