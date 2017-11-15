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    Citibank: Полумеры ОПЕК приведут к обвалу цен на нефть

    Отсутствие решительных шагов со стороны ОПЕК+ спровоцирует массовое закрытие длинных позиций на рынке фьючерсов

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Соглашение о сокращении добычи нефти, достигнутое странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, должно быть продлено, иначе цены на нефть вновь обвалятся. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, в этом уверен руководитель отдела исследований глобальных сырьевых рынков Citibank Эд Морс.

    На конференции экономистов-энергетиков в Хьюстоне он отметил, что инвесторы уже исходят из того, что страны ОПЕК+ в конце этого месяца договорятся о продлении истекающей в марте сделки на продолжительное время.

    Он отметил историческое сближение между Саудовской Аравией и Россией в 2016 году, сыгравшее важную роль в достижении консенсуса по сокращению добычи, подчеркнув, что отсутствие решительных шагов со стороны ОПЕК+ разочарует трейдеров и спровоцирует массовое закрытие длинных позиций на рынке фьючерсов: "Это касается и полумер, таких как продление сделки всего на несколько месяцев или откладывание решения до следующего года".

    С точки зрения трейдеров "логично продлить" соглашение, сказал он, добавив, что "в противном случае будет распродажа".

    Отметим, что Россия, Саудовская Аравия, Ирак и Оман уже сигнализировали о готовности продлить сделку.

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