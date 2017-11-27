 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Citibank: 30 ноября участников нефтяного рынка может ждать разочарование

    Эксперты Barclays придают большее значение квотам на добычу, чем сроку пролонгации

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Рынок чрезмерно уверен в том, что продление срока действия соглашения об ограничении добычи нефти является давно решенным делом. В соответствии с нашим базовым сценарием, в четверг не будет объявлено о пролонгации соглашения до конца года, так что инвесторов может ждать горькое разочарование".

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил глава департамента анализа товарного рынка Citigroup Эд Морсе в интервью агентству Bloomberg.

    В то же время, эксперты инвестиционного банка Barclays отмечают, что сам по себе срок пролонгации имеет меньшее значение, нежели квоты на добычу, а о них картель вряд ли уже сообщит на этой неделе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi