Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу

Азербайджан вносит свой вклад в решение проблемы с поставками энергоресурсов в Европу.

Азербайджан вносит свой вклад в решение проблемы с поставками энергоресурсов в Европу.

Об этом Report заявила экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

"Мы все столкнулись с ужасной ситуацией, которая была вызвана российским вторжением в Украину. В настоящее время обсуждается, как и когда это можно решить. Вклад Азербайджана не только в том, что страна проводит подобный форум [IX Глобальный Бакинский форум], но и в поставках энергоресурсов. Поставки в Европу - один из самых важных вопросов. Есть страны в Европе, где люди просыпаются без газа, электричества", отметила Ц. Ливни.