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Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу

Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу Азербайджан вносит свой вклад в решение проблемы с поставками энергоресурсов в Европу.
Энергетика
17 июня 2022 г. 17:42
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу

Азербайджан вносит свой вклад в решение проблемы с поставками энергоресурсов в Европу.

Об этом Report заявила экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

"Мы все столкнулись с ужасной ситуацией, которая была вызвана российским вторжением в Украину. В настоящее время обсуждается, как и когда это можно решить. Вклад Азербайджана не только в том, что страна проводит подобный форум [IX Глобальный Бакинский форум], но и в поставках энергоресурсов. Поставки в Европу - один из самых важных вопросов. Есть страны в Европе, где люди просыпаются без газа, электричества", отметила Ц. Ливни.

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Версия на английском языке Former Israeli FM: Azerbaijan is important supplier of energy resources to Europe
Версия на азербайджанском языке İsrailin keçmiş xarici işlər naziri: “Azərbaycan Avropaya enerji resurslarının mühüm tədarükçüsüdür”

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