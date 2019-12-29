Ровнаг Абдуллаев: Цифровизация производственных процессов - одна из главных стоящих перед нами задач - ВИДЕО

Повышение устойчивости бизнеса, цифровизация производственных процессов - одна из главных стоящих перед нами задач.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на мероприятии, посвященном итогам года и предстоящим задачам.

Президент SOCAR рассказал об итогах 2019 года, успешных проектах компании в Азербайджане и за рубежом, включая газопровод TANAP, завод SOCAR Polymer и Карбамидный завод. Он подчеркнул, что на сегодняшний день общая добыча нефти на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" достигла 500 млн тонн. Он затронул перспективы компании в ближайшие годы, отметив, что SOCAR тесно участвует в процессах социально-экономического развития в Азербайджане.

"Мы понимаем, что компаниям, которые сегодня не преуспели в вопросе цифровизации, придется покинуть рынок через 10-15 лет. Мы намерены повысить эффективность компании не за счет увеличения численности работников, а за счет развития технологий. Большинство распространенных сегодня профессий утратят актуальность в будущем, появятся новые профессии цифровой эпохи. Эти вопросы учитываются в кадровой политике нашей компании", - сказал он.