Министр финансов России не исключил падения цен на нефть ниже $40 за баррель

Мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК - договорится, не договорится по ограничению добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель", - сказал он, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.Отметим, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.

Очередное заседание стран-участниц ОПЕК +, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.