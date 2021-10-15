Что обещает Азербайджану газовый кризис в Европе?

Кризис природного газа в Европе значительно повысил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности "старого континента”.

Кризис природного газа в Европе значительно повысил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности "старого континента”.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Амаль Гасанли.

По его словам, кризис, связанный с природным газом в Европе, еще раз подчеркнул важность альтернативных источников в потреблении газа: “Сегодня Европа видит “плоды” проводимой в последние годы политики в области “зеленой энергии”. В то время как интенсивные инвестиции были сделаны в создание альтернативных источников энергии, инвестиции в газовый сектор сократились.

Параллельно падал и спрос на природный газ, что отражалось на цене "голубого топлива". Ситуация дошла до того, что в мае прошлого года цена на тысячу кубометров природного газа упала до 34 долларов США. Такой уровень цен привел к нерентабельности новых проектов, многие из которых были закрыты.

Но за последние несколько месяцев ситуация кардинально изменилась. На прошлой неделе цена на тысячу кубометров природного газа в Европе впервые в истории превысила 1 900 долларов США. Хотя в последующие дни цена упала ниже 1 000 долларов США, в настоящее время она установилась в пределах 1 300 долларов США. Такие цены достаточно комфортны для стран-экспортеров газа. Это будет стимулировать значительный рост инвестиций в газовый сектор. Об этом, наряду с ценой, свидетельствует ряд других факторов.

В первую очередь европейские страны увеличили потребление угля и нефтепродуктов в связи с газовым кризисом. Но малое предложение угля не позволяет полностью удовлетворить спрос. Зато цены на промышленный уголь выросли до рекордного уровня за последние 20 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в ценах на мазут. Даже при наличии достаточного спроса, решение вопроса таким способом носит временный характер. Потому что эти источники энергии более вредны с экологической точки зрения, чем природный газ. Это прямо противоречит доктрине декарбонизации, провозглашенной Европой. Еще один фактор связан с доминирующим положением России на европейском газовом рынке и возможностями манипулирования ценами. Это подтолкнет ”старый континент" к минимизации зависимости от одного источника природного газа. Учитывая, что одной из таких альтернатив является Азербайджан, этот процесс окажет на нас непосредственное влияние в самом позитивном ключе”.

Эксперт подчеркнул, что в результате дальновидного стратегического видения, несмотря на все препятствия, старт и успешная реализация проекта “Южный газовый коридор” могут превратить нашу страну в одного из ключевых игроков на газовом рынке Европы: “Хотя многие в свое время относились к этому скептически, в настоящее время азербайджанский газ поставляется в Европу по собственным трубопроводам.

Да, объем газа, который мы поставляем сегодня, невелик с точки зрения влияния на рынок. Но в первую очередь надо смотреть на вопрос через призму наших потенциальных возможностей, а не текущих объемов экспорта. Как подчеркнул президент Азербайджана, наша страна обладает богатыми запасами газа. Объем подтвержденных запасов газа достиг 2,2 трлн кубометров. Это делает нашу страну важным участником рынка в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы. В этом смысле новые инвестиции в газовый сектор не обойдут стороной нашу страну. Можно ожидать увеличения инвестиций в расширение существующей инфраструктуры и финансирование новых проектов. Увеличение объемов транспортируемого газа обеспечит устойчивость доходов бюджета и, следовательно, макроэкономическую стабильность. Это, в свою очередь, укрепит лидерские позиции Азербайджана на Южном Кавказе и сделает нашу страну одним из ключевых игроков региона”.