Что мешает эмбарго на российскую нефть?

В течение этой недели Евросоюз намерен принять шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Наиболее зависят от российской нефти Литва (83% импо

В течение этой недели Евросоюз намерен принять шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Наиболее зависят от российской нефти Литва (83% импорта нефти), Финляндия (80%), Словакия (74%), Польша (58 %) и Венгрия (43 %). Литва еще в начале прошлого месяца приостановила закупки газа у России и является одним из главных авторов идеи эмбарго на нефть. Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России. Правительство заявило о непринятии условия оплаты за газ в российских рублях. Не вызывает сомнений, что Финляндию ждет та же участь, учитывая, что ранее ”Газпром" по аналогичной причине прекратил газоснабжение Польши и Болгарии. Финляндия, значительно активизировавшая усилия по членству в НАТО перед лицом российской угрозы, еще месяц назад призвала ЕС запретить импорт нефти из России.

Сегодня Польшу реально можно назвать самым активным лоббистом Украины в ЕС. С момента начала Россией войны против Украины Польша приняла около 3 миллионов украинцев и обеспечила работой 77 тысяч человек. Страна предоставила Украине военную помощь на сумму 1,5 миллиарда долларов США (в том числе 200 танков Т-72). Польша призывает ЕС незамедлительно ввести санкции против российской нефти и газа. Она также заявила о готовности помочь Германии в вопросе отказа от российской нефти с помощью НПЗ в Гданьске. Что касается Германии, то с начала войны эта страна втрое сократила свою зависимость от российской нефти и поддерживает планы ЕС по эмбарго.

Венгрия и Словакия сегодня категорически выступают против запрета на импорт нефти из России. Словакия обосновывает это тем, что ее нефтеперерабатывающий завод “Словнафт” не может сразу перейти с российской нефти на нефть других поставщиков. Для этого нужно несколько лет. Самая радикальная позиция принадлежит Венгрии. Здесь присутствуют как экономические, так и политические факторы. Венгрия покрывает более 80% своих потребностей в природном газе за счет России. "Голубое топливо" закупается на основе двух долгосрочных контрактов, подписанных до 2036 года. А это значит, что Венгрия получает природный газ по цене во много раз ниже рыночной. Венгрия - единственная страна в Европе, которая приняла требование России оплачивать стоимость природного газа в рублях. ЕС рассматривает поэтапный отказ в целях минимизации ущерба для мирового нефтяного рынка и с учетом степени зависимости некоторых стран от российской нефти и сложности поиска альтернативных источников. Исключения из этого контекста могут быть применены к Словакии и Венгрии. Согласно предложению, страны ЕС в течение шести месяцев должны отказаться от нефти, а до конца года - от нефтепродуктов.

Несмотря на введение против России не имеющих аналогов санкций, повлиять на ее действия в Украине не удалось. Нефтегазовое эмбарго остается единственным радикальным средством экономического воздействия, способное снизить аппетит северного соседа в отношении Украины. Так, этот сектор обеспечивает до половины доходов бюджета России. Наш северный сосед продает 70% природного газа и 60% нефти и нефтепродуктов именно Европе. С начала войны ЕС заплатил России 30 миллиардов евро за “голубое топливо" и 20 миллиардов евро за нефть. Эти деньги позволяют смягчить влияние санкций на российскую экономику. Европа может найти альтернативных поставщиков нефти, в отличие от природного газа. России же не удастся найти покупателя на нефть, от которой откажется Запад, ни в СНГ, ни на востоке. В условиях дефицита покупателей, естественно, придется снижать добычу. Это уже нашло отражение в прогнозе Министерства финансов. Так, в 2022 году добыча нефти в России может сократиться на 17%. В этом смысле нефтяное эмбарго может иметь тяжелые последствия для российской экономики.