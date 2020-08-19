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Что будут обсуждать министры мониторингового комитета ОПЕК+

Что будут обсуждать министры мониторингового комитета ОПЕК+ В июле всего "неисполнение" сделки составило 450 тыс. б/с или 95%
Энергетика
19 августа 2020 г. 12:50

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ в среду рассмотрят вопросы исполнения сделки и предполагаемые уровни добычи стран-участников в августе-сентябре с учетом ослабления ограничений и компенсаций со стороны стран, которые не полностью исполняли свои обязательства в мае-июне-июле.  

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в июле уровень исполнения сделки странами ОПЕК составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по обязательствам, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с. Всего "неисполнение" сделки составило 450 тыс. б/с или 95%.

Исходя из отчетов ОПЕК, в частности, Ирак должен компенсировать за три месяца 855 тыс. б/с (в расчете на месяц). Страна уже пообещала, что в августе и сентябре дополнительно снизит добычу к своей квоте на 400 тыс. б/с каждый месяц, цифра может быть пересмотрена по итогам учета данных вторичных источников. Таким образом, вероятно, Ирак должен будет снизить добычу еще на 55 тыс. б/с в какой-то из месяцев либо распределить это на несколько месяцев.

Нигерии нужно будет компенсировать недосокращенную добычу в 340 тыс. б/с (в расчете на один месяц), Конго - 120 тыс. б/с, Анголе - 130 тыс. б/с, Габону - 155 тыс. б/с.

Напомним, что сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы). Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 млн б/с еще и на июль. С июля Мексика не участвует в соглашении, поэтому в июле речь идет о снижении производства на 9,6 млн б/с. С августа страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 2 млн б/с, однако предполагается, что с учетом компенсаций рост добычи будет меньше.

 

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